Fiocruz examina 4 por suspeita de gripe suína no RJ Quatro pessoas, além do casal internado no Hospital Copa D''Or que pode ter contraído gripe suína numa viagem ao México, estão sendo examinadas pelo Instituto de Pesquisas Evandro Chagas Filho (Ipec), da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio. Elas voltaram recentemente de viagens às áreas atingidas (Canadá, México e EUA) e apresentaram sintomas de gripe. Duas delas passaram por exames clínicos que descartaram a possibilidade de gripe suína e já foram liberadas. Outras duas ainda estão sendo aguardadas no Ipec, que deve soltar um boletim no final do dia com o balanço dos casos examinados.