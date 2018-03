Fiocruz normaliza produção de vacinas de febre amarela O presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Paulo Buss, afirmou hoje que o ritmo de produção de vacina contra febre amarela deverá ser reduzido. "Os índices de vacinação contra a doença em áreas de risco são muito bons. Praticamente todos os habitantes já estão protegidos", afirmou. Diante da redução da demanda, a Fiocruz já trabalha agora para repor seus estoques. "Continuamos produzindo vacina para alcançar novamente os 30 milhões (de doses estocadas)", afirmou Buss. A exportação, disse Buss, será retomada tão logo os estoques sejam repostos. "Mas para isso é preciso demanda. Estamos em contato com a Organização Pan-Americana de Saúde e, por enquanto, não há necessidade de maior produção." Outra prioridade, contou Buss, é restituir os 6 milhões de doses da vacina contra febre amarela que foram recebidos pelo País no mês passado. "Um milhão já foi devolvido. Agora vamos repor de acordo com as necessidades".