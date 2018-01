Firefox conquista 14% do mercado de navegadores Segundo levantamento da empresa NetApplications, o programa navegador de código aberto Firefox encerrou o ano com 14% de participação entre os programas da categoria, deixando o quase onipresente Internet Explorer com menos de 80% (79,64%). Com isso, o Firefox apresentou crescimento de meio ponto percentual sobre sua participação em novembro. No acumulado do ano, o IE da Microsoft caiu dos 85,31% em janeiro para o índice atual.