Firefox deve ter versão para celular em 2008

A Fundação Mozilla revelou planos de criar uma versão do navegador de internet Firefox para aparelhos móveis, que estará disponível em 2008. O anúncio foi feito pelo vice-presidente de engenharia da Mozilla, Mike Schroepfer, em seu blog. A informação é da agência Magnet. O Firefox móvel manterá recursos a que os usuários estão acostumados no browser de código aberto no computador, como navegação por abas e capacidade de rodar extensões do navegador original. E para garantir compatibilidade entre o navegador tradicional e sua versão para dispositivos móveis, a companhia fez algumas contratações de peso, como Christian Sejersen, responsável pelo desenvolvimento do browser móvel da Openwave, e Brad Lassey, que atuava na área de pesquisa e desenvolvimento da France Telecom, informou o site Daily Tech. Mas isso não significa que o Firefox 3 rodará nos celulares. "Esse projeto é focado em tecnologia Mozilla que chegará depois do Firefox 3. Estamos no mínimo tão excitados quanto você em colocar as grandes capacidades do Mozilla em suas mãos, e não será algo que poderemos concluir a tempo para o Firefox 3", escreveu Schroepfer, ressaltando que a companhia ainda não decidiu em quais plataformas focará seu novo browser. A empresa atualmente fornece o Mozilla para o Nokia N800, além do Minimo - um browser baseado no Mozilla para aparelhos móveis - que está disponível para outros dispositivos, lembrou o site BetaNews.