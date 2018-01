Firefox já detém quase 20% dos usuários de internet no mundo

O Firefox já detém quase 20% da preferência dos usuários de internet, segundo dados da empresa NetApplications. De acordo com as informações, o navegador da Mozilla terminou o mês de julho com 19,22% do mercado, levando alguns usuários do Internet Explorer, que se mantém como grande líder da lista, com 73,02% do mercado. Veja também: Gráfico das participações de cada navegador no mercado O instituto aponta que após a estréia do Firefox 3.0, em junho do ano passado, o navegador ganhou quase 5 pontos percentuais de participação de mercado, saltando de 14,63% para os atuais 19,22%. O terceiro navegador mais popular é o Safari, da Apple, que há alguns meses conta também com versão para Windows e detém 6,14% dos usuários. Ex-líder de audiência na web nos anos 90 e já descontinuado pela empresa que detém seus direitos, a America Online, o Netscape aparece com 0,69% dos usuários. Em quinto lugar, também com 0,69% de market share, aparece o browser Opera.