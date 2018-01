Firefox já supera navegador da Microsoft em alguns países O Firefox, atualmente na versão 2.0, e que mundialmente tem uma participação em torno de 12 e 13% (dependendo do instituto de pesquisas), já é o navegador mais usado em alguns países da Europa. Na Finlândia e Eslovênia, o navegador de código aberto já tem mais de 40% de participação superando o Internet Explorer da Microsoft, segundo levantamento da empresa de pesquisas consultoria XiTi. Segundo a companhia, a média de participação do navegador da Fundação Mozilla no velho continente é de 24,1% em março, contra 19,4% em abril de 2006.