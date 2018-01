Firefox já tem mais de 200 milhões de downloads A popularidade do navegador Firefox levou o programa a atingir nesta terça, dia 21, mais de 200 milhões de downloads, segundo o contador no site Spreadfirefox.com. O número no entanto, não equivale ao número de usuários do aplicativo, estimado em cerca de 600 mil usuários. É que a cifra é o resultado da soma do número de vezes que foram baixadas as versões 1.0 e 1.5 do Firefox. A ultima grande marca de downloads do programa aconteceu em outubro de 2005, quando o Firefox havia sido baixado 100 milhões de vezes.