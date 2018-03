Fiscais da Prefeitura de BH fazem protesto na Savassi

De acordo com o Sindibel, a categoria decidiu paralisar totalmente suas atividades nesta terça-feira, já que não houve avanço nas reivindicações apresentadas ao governo. Os fiscais pedem mais estrutura e segurança no exercício de suas profissões e chegaram a se reunir ontem com representantes da prefeitura, mas sem sucesso nas negociações. Eles atuam em nove regiões de Belo Horizonte e entre as suas atribuições está a fiscalização de comércio ilegal. A previsão para o término do protesto é às 13 horas.

Nesta terça, Belo Horizonte sedia a semifinal da Copa do Mundo de Futebol entre Brasil e Alemanha. Também está prevista uma manifestação na Praça Sete, no centro da capital mineira, a partir das 13 horas. Na página de convocação do ato no Facebook, denominado "Manifestação contra a corrupção na Semifinal", há 405 confirmações. Conforme texto de apresentação do protesto na rede social, organizado pela ONG Não Vai Ter Copa-MG, o ato é contra o "superfaturamento em tudo, desde a Copa, o viaduto e a corrupção".