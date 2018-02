Fiscais multam 164 por infração à lei antiálcool em SP Agentes da Vigilância Sanitária Estadual e do Procon de São Paulo aplicaram 164 multas em estabelecimentos que desrespeitaram a lei antiálcool para menores. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 7, pela Secretaria de Estado da Saúde. Segundo o balanço, somente na capital paulista foram aplicadas 109 multas. Na Grande São Paulo houve nove autuações, e outras 46 multas foram aplicadas no interior e no litoral do Estado.