Fiscais notificam mercado por descumprir lei das sacolas A Secretaria Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro fez hoje fiscalização em supermercados, no primeiro dia da Lei das Sacolas Plásticas. A intenção foi fazer uma campanha educativa para advertir os estabelecimentos comerciais quanto a substituição das sacolas plásticas pelas retornáveis e orientar a população sobre a importância de diminuir o consumo delas para a preservação da natureza. Na Tijuca, zona norte do Rio, um supermercado foi notificado pela equipe por não estar dentro das exigências da nova lei.