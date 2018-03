Físico Stephen Hawking é internado em Cambridge

O britânico Stephen Hawking, um dos mais conhecidos físicos do mundo, está muito doente e foi internado em um hospital na Grã-Bretanha, revelou um representante da Universidade de Cambridge, ao qual ele é ligado.

Gregory Hayman, chefe de Comunicações da Universidade de Cambridge, afirmou que Hawking, de 67 anos, está passando por exames.

Segundo o porta-voz, o cientista, que sofre de uma doença degenerativa, "não está bem há algumas semanas". O professor já tinha cancelado uma visita a uma universidade americana no dia 6 de abril devido ao seu estado de saúde.

Hawking trabalha no Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica da Universidade de Cambridge há mais de 30 anos.

Aposentadoria

"O professor Hawking é um colega extraordinário. Todos nós esperamos que ele volte para em breve", disse o professor Peter Haynes, chefe do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica.

O autor do best-seller internacional Uma Breve História do Tempo fala com a ajuda de um sintetizador de voz, tem três filhos e um neto.

Ele ocupa o cargo de professor Lucasiano de Matemática, uma cátedra especial da Universidade, criada em 1663. Entre os cientistas que já ocuparam este posto está Isaac Newton.

Em 2007 foi anunciado que Hawking deixaria o cargo em Cambridge, pois a política da universidade é de aposentadoria para os professores que têm este título aos 67 anos.

No entanto, Hawking afirmou que pretende continuar trabalhando. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.