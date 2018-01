Fisioterapeutas prescrevem tratamento à base de Wii

Franklin Perry costumava passar horas realizando façanhas em videogames com seus polegares, mas ultimamente ele vem usando o Nintendo Wii, e o resto de seu corpo, para voltar a ganhar força depois de um derrame. Perry, 51, que sofreu um derrame cerca de três semanas atrás, está trabalhando duro para retomar os movimentos dos músculos do lado direito de seu corpo no Dodd Hall Rehabilitation Hospital, parte do Ohio State University Medical Center, nos Estados Unidos. "Estou começando a realizar alguns movimentos de novo", disse Perry, que antes de se internar no centro costumava usar um PlayStation 2, da Sony, ou máquinas de fliperama instaladas em shopping centers. Robbie Winget, terapeuta ocupacional que supervisiona o uso do Wii no Dood Hall, disse a idéia de usar o console da Nintendo no tratamento de pacientes veio de um hospital de reabilitação em Alberta, no Canadá, que está utilizando o Wii em fisioterapia. Winget brincado com o Wii na casa de um amigo e ficou convencido que o aparelho podia ajudar pacientes a reconquistar o equilíbrio, coordenação, resistência e força muscular no torso e nas pernas. "Eu achei muito bom que você use o corpo para controlar o movimento na tela", disse Winget, que acrescentou que a Nintendo não havia cedido o aparelho ao hospital. Ele vem utilizando o Wii há cerca de quatro meses para ajudar pessoas em recuperação de derrames, lesões na espinha ou no cérebro. Os pacientes também usam o console conectado à web para obter notícias ou outras informações, o que ajuda suas funções cerebrais. Todos os pacientes do Dodd Hall em geral realizam três horas diárias de fisioterapia e trabalham com o Wii por cerca de 30 minutos ao dia, dois ou três dias por semana. Winget afirmou que não acredita que outros consoles tenham o mesmo apelo que o Wii junto aos pacientes mais velhos. "A idéia de ficar sentado mexendo em um ou dois botões em um console não é nem um pouco interessante", disse ele.