Fita cassete com saída USB busca amantes dos anos 80

Quem já chegou aos 30 anos se lembra de um equipamento bem antigo, grande e desengonçado usado para gravar músicas (no máximo umas 20), com qualidade analógica e que se deteriorava com o tempo. Mesmo com todos os atributos negativos, há quem tenha saudade da fita cassete. Por isso, uma empresa britânica uniu nostalgia e tecnologia num produto incomum: pen drive embalado em uma caixa de fita cassete, com espaço para escrever as músicas gravadas, como antigamente, e o recadinho "My tunes for you" (minhas músicas para você). Ainda não há preço definido, mas o equipamento, batizado de USB Mix Tape e produzido pela Suck UK, deve chegar ao mercado em setembro.