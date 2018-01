Fixas dizem que novas regras para WiMAX atrasarão serviços O presidente da Associação Brasileira das Concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix), José Fernandes Pauletti, disse que se o governo decidir criar novas regras para a exploração das freqüências de banda larga sem fio (WiMAX) poderá atrasar o início da prestação do serviço. "Se fizerem modificações substanciais, o processo terá de ser reiniciado, com uma nova consulta pública", afirmou. Pauletti acredita que a decisão desta segunda, do Tribunal de Contas da União (TCU), de suspender a licitação, não trará nenhum reflexo à garantia, dada pela Justiça Federal de Brasília, de participação ampla das concessionárias no leilão, inclusive na disputa das licenças nas áreas onde já atuam na telefonia fixa. O TCU suspendeu a licitação porque encontrou inconsistências nos cálculos do preço mínimo das licenças. Segundo o TCU, se forem cobrados os preços previstos no edital, a União deixará de arrecadar R$ 23 milhões com a venda das freqüências. Nesta segunda-feira, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse que a decisão do TCU permitirá fazer correções no edital. Ele disse que apresentaria ao presidente Lula uma proposta de política pública para aproveitar as licenças de WiMAX em projetos do governo de inclusão digital. Costa cogitou inclusive criar obrigações para as empresas que vencerem a licitação do WiMAX, para garantir que o serviço de banda larga chegue a todas as cidades brasileiras. Pauletti disse que o governo, quando faz uma licitação, tem a possibilidade de colocar exigências, além de cobrar um preço pelas licenças. "As empresas vão fazer suas contas para ver se interessa", afirmou. Mas ele defende que as obrigações, se existirem, sejam para todas as empresas.