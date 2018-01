Flextronics anuncia compra da Solectron por US$ 3,6 bi

A fabricante de materiais eletrônicos Flextronics International anunciou nesta segunda-feira que vai adquirir a rival Solectron por US$ 3,6 bilhões em dinheiro e ações. Com o acordo, cada ação da Solectron valerá o direito, sujeito a algumas condições, de receber 0,345 ação da Flextronics ou US$ 3,89 em dinheiro, segundo a Flextronics. O valor em dinheiro representa um prêmio de 15% sobre o preço de fechamento das ações da Solectron na sexta-feira, e o valor em ações corresponde a um prêmio de cerca de 20%. As ações da Solectron subiam 14,24% nesta segunda-feira, cotadas a US$ 3,85, após ter fechado a 3,37 dólares na Bolsa de Valores de Nova York na sexta-feira. As ações da Flextronics encerraram a US$ 11,07 na sexta-feira. Fusão Após a aquisição, a Solectron se tornará uma unidade da Flextronics, e os acionistas da Solectron terão entre 20 e 26% das ações em circulação da Flextronics. A companhia terá cerca de 200 mil empregados, incluindo cerca de 4 mil engenheiros de design. A receita anual combinada superará os US$ 30 bilhões. A Flextronics afirmou que a nova unidade cortará até US$ 200 milhões em custos, ainda que possa levar até 24 meses para integrar as companhias. "Isso trará um ganho de pelo menos 15% nos lucros por ação da Flextronics assim que todas as sinergias sejam alcançadas", disse em comunicado o vice-presidente financeiro da Flextronics, Thomas Smach. Como parte do acordo de aquisição, a Solectron tem o direito de indicar duas pessoas, aprovadas pela Flextronics, para o conselho de diretores da nova companhia. No Brasil, as duas empresas mantém operações de montagem terceirizada de equipamentos para companhias na área de tecnologia, produzindo celulares, impressoras e PCS, entre outros dispositivos.