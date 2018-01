Flickr inaugura busca de fotos por região geográfica

Organizar todas as milhões de fotos produzidas no mundo por câmeras fotográficas e celulares em um único dia, tudo distribuído em um mapa. É o que o Flickr, serviço de compartilhamento de fotos do Yahoo, anunciou que fará neste domingo, 18. O site vai introduzir ferramentas para localizar fotos a partir de sua localização no globo. O serviço está no ar a partir deste segunda-feira, 19. O Flickr disponibiliza um campo de busca que filtra tags usadas por dezenas de milhões de internautas de todo o mundo, no endereço www.flickr.com/map. O serviço, chamado de "Places", identifica os últimos uploads de imagens no mapa-múndi. "É um novo jeito de saber o que está acontecendo pelo mundo", afirma Kekul Srivastava, diretor-geral de produtos do Flickr. O Flickr Places também permite a usuários procurar por mais de 100 mil nomes de lugares para encontrar fotos que o interessem. A maioria dos países, estados e cidades estão indexadas no site. O Flickr tem mais de 40 milhões de visitantes mensais e 2 bilhões de fotos armazenadas em três anos e meio de funcionamento. Todos os dias, é feito o upload de até 3 milhões de fotos. A nova ferramenta foi desenvolvida para dar mais apelo local aos usuários, bem como atrair viajantes que preferem ver seu destino antes de visitá-los. O Flickr Places está disponível em oito línguas - inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, português, coreano e chinês tradicional.