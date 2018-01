Flickr lança projeto para disponibilizar fotos históricas dos EUA

O Flickr, em parceria com a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, apresentou um projeto piloto chamado 'the Commons' - ou 'bens comuns', em português - que pretende disponibilizar parte do raro acervo da biblioteca para internautas do mundo todo. Os usuários poderão ajudar a classificar as imagens, para torná-las mais fáceis de serem achadas. Atualmente, a coleção, iniciada no dia 3 de janeiro de 2008, possui 3.115 imagens, de um banco de imagens de mais de 14 milhões de fotos e outros materiais visuais, segundo informou o site Webware. Veja também: Flickr inaugura busca de fotos por região geográfica De acordo com o site TechCrunch, as duas primeiras coleções fotográficas compreendem os períodos de 1930 a 1940 - época em que ocorreu a Grande Depressão - e 1910, com imagens de eventos americanos importantes para a época. As fotos e mais informações podem ser acessadas no site do projeto.