Flickr lança serviço de vídeo e causa muita polêmica

"We Say NO to Videos on Flickr" ("Não aos vídeos no Flickr"). Esse é o nome do maior – mas não único – grupo criado dentro do famoso site de compartilhamento de imagens em protesto ao novo recurso oferecido pelo portal. Cerca de 30 mil pessoas, inclusive brasileiros, fazem parte da comunidade. Como isso começou? Na noite do último dia 8 de abril, o Flickr passou a permitir aos seus assinantes, que pagam US$ 25 por ano pelas suas contas, a postagem de vídeos de até 90 segundos de duração ou 150 MB de tamanho. Os demais visitantes do site, cerca de 42 milhões por mês, podem apenas visualizar os vídeos postados – nada de uploads. A reação dos usuários foi imediata. Enquanto alguns, como Henrique Vicente, de 19 anos, se tornaram entusiastas de primeira hora; outros, como João Perassolo, de 24 anos, se mostraram totalmente contrários à novidade. E há quem ache, como Daniel Mitsuo, de 22 anos, que é cedo para elogiar ou criticar a iniciativa. "O pessoal reclama muito sem conhecer a proposta do Flickr", afirma Mitsuo, que postou um vídeo e achou o processo um pouco lento. "Virou moda protestar na internet, muita gente vai meio que no embalo", reflete. Já Perassolo, que se diz "um purista que não foi no embalo", afirma: "Sou contra por achar desnecessário. Tantos sites fazem bem esse trabalho de compartilhamento de vídeos... Não há necessidade de mexer no Flickr." E Perassolo explica: "Não gostaria que o Flickr se tornasse um reduto de porcaria onde as coisas legais virassem minoria. Ao colocar vídeos, acredito que ele vai atrair pessoas apenas para o oba-oba", diz. Para esclarecer esses pontos, o Link foi ouvir Fabio Boucinhas, diretor de produtos do Yahoo!, o dono do Flickr. "O número de pessoas contrárias é pequeno frente ao total de usuários do site, 25 milhões – mas extremamente significativo para nós", afirmou Boucinhas. Ele ainda disse que o Yahoo! está aberto a promover mudanças no Flickr para deixar os usuários mais confortáveis. Esse desconforto, porém, não poderia ter sido evitado com uma simples consulta aos usuários do Flickr? Boucinhas cita uma pesquisa feita pelo Yahoo! com internautas, que identificou que 87% das pessoas não compartilham vídeos pessoais na rede – talvez justamente por falta de um local adequado para isso. Mas as pessoas podem simplesmente não querer compartilhar esses vídeos? Boucinhas concorda e aproveita para responder à primeira pergunta: "Nem tudo a gente pode abrir para os usuários antes de começar, em razão da concorrência." E afirma: "Queríamos trazer uma novidade para o nosso público". Aos usuários como Perassolo, que temem a transformação do portal em um YouTube piorado, Boucinhas esclarece que a proposta do Flickr é outra. "Queremos que as pessoas mostrem vídeos pessoais para complementar as suas fotos." E acrescenta: "Em breve lançaremos no Brasil a nova versão do Yahoo! Video, que estreou nos Estados Unidos em fevereiro." No Flickr, ao contrário do YouTube, por exemplo, não há classificação dos vídeos por gênero, nem ranking dos mais vistos. Além do que, assim como com as fotos, os usuários podem limitar o acesso a seus vídeos, classificando-os como público, particular ou apenas para amigos. É possível também bloquear o carregamento automático dos vídeos. Para terminar, Boucinhas fez ainda uma ressalva e lembrou que no passado outras mudanças no próprio Flickr geraram polêmica entre os usuários, mas com o tempo acabaram caindo no gosto: "Ainda é cedo para tomarmos alguma ação em relação ao protesto. As pessoas podem com o tempo mudar de idéia e passar a gostar."