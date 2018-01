Flickr vai reunir comunidade brasileira em São Paulo

O serviço de compartilhamento de fotos Flickr, do Yahoo, vai reunir a comunidade brasileira em evento marcado para o dia 23, no Museu Brasileiro da Escultura (MuBE), em São Paulo. O anúncio foi feito na semana passada no blog oficial do serviço, informando ainda que o encontro contará com a presença de "um time do Flickr dos EUA", mas sem precisar quais executivos virão ao País. A informação é da agência Magnet. No encontro, chamado "Apresente o seu Brasil para o Flickr", haverá a exibição das imagens dos membros da comunidade mostrando a sua visão do que é o Brasil, que podem ser enviadas pelos usuários até o dia 15, no endereço www.flickr.com/groups/seubrasil. O resultado será transformado em um livro comemorativo de fotos, além de gerar uma exposição com 27 registros (uma foto de cada Estado mais o Distrito Federal) no próprio MuBE, de 24 a 31 outubro. "Mas lembre-se: nós queremos fotos que ilustrem bem como é o Brasil para você. Qual a sua imagem preferida para mostrar o país ao Flickr?", diz o texto no blog, ressaltando que só serão aceitas fotos do Brasil. Quem quiser participar do evento deverá se inscrever no site Upcoming, do Yahoo.