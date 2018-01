Florete feminino do País tenta medalha A equipe brasileira feminina de florete, composta por Maria Júlia Herklotz, Silvia Rothfeld e Taís Rochel, participa hoje das competições do Pan - a final será já no fim da tarde. Ontem, na prova de sabre, a baiana Deise Falci - que ficou quatro anos fora da delegação brasileira - perdeu para Melanie Mendez, de Porto Rico, por 15 a 14. A disputa valia pelas oitavas.