Fluxo cambial no Brasil fica positivo em US$2,375 bi na semana passada, diz BC O fluxo cambial, entrada e saída de moeda estrangeira do país, ficou positivo em 2,375 bilhões de dólares na semana passada, acumulando no mês saldo positivo de 3,375 bilhões de dólares, informou o Banco Central nesta quarta-feira.