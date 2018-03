FMI diz que Ucrânia precisará de resgate modificado se perder leste do país

O FMI também disse que a deterioração das relações entre a Ucrânia e a Rússia, destino de um quarto das exportações de Kiev, poderia ferir ainda mais a economia ucraniana e forçar um ajuste do resgate, aprovado pelo Conselho do FMI na quarta-feira.

"Uma interrupção de longa duração das relações com a Rússia, que deprime as exportações, o investimento e crescimento ou uma perda de controle econômico sobre a parte leste do país, que reduz a receita orçamentária, exigiria uma recalibração significativa do programa e financiamento adicional, incluindo por parte de parceiros bilaterais da Ucrânia", disse o FMI em relatório divulgado na quinta-feira.

Ao delinear os riscos para o programa, o FMI também alertou para a incerteza sobre o compromisso do governo da Ucrânia com um amplo programa de reformas, muitas delas politicamente impopulares, especialmente após as eleições presidenciais de 25 de maio.

O resgate do FMI deve desbloquear outros 15 bilhões de dólares em ajuda adicional à Ucrânia do Banco Mundial, União Europeia, Canadá e outros doadores, destinados a ajudar a Ucrânia a estabilizar a economia em meio ao pior tumulto civil desde sua independência em 1991.

(Por Anna Yukhananov)