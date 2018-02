FMI eleva previsão de expansão mundial, Brasil crescerá 7,1%

O prognóstico mundial foi revisado para 4,6 por cento, ante o cenário feito em abril de 4,2 por cento. A previsão para a expansão global em 2011 foi mantida em 4,3 por cento.

O Fundo manteve sua previsão para o crescimento da zona do euro neste ano em 1 por cento, mas reduziu a projeção para 2011 em 0,2 ponto, para 1,3 por cento.

As maiores revisões para cima foram para as economias emergentes. O prognóstico para o crescimento do Brasil em 2010 foi elevado em 1,6 ponto percentual, para 7,1 por cento, e para 2011 aumentou em 0,1 ponto, para 4,2 por cento. O FMI também revisou o cenário para a China, para avanço de 10,5 por cento neste ano, ante visão anterior de 10 por cento.

(Por Kevin Plumberg)