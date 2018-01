Fnac fecha acordo para ter 6 lojas oficiais da Apple no País

A Apple e a Fnac fecharam acordo para a implantação de Apple Shops - lojas oficiais da fabricante do iPod - em cada uma das lojas Fnac no Brasil. Nesta semana, serão inauguradas três unidades em São Paulo (Paulista, Pinheiros e Morumbi) e uma nas cidades de Campinas, Curitiba e Brasília. A primeira loja sul-americana da Apple foi inaugurada em março, dentro da Fnac Barra, no Rio. A Apple Shop terá os produtos da empresa vendidos nos Estados Unidos, Europa e Japão. A exceção é o telefone celular iPhone, que deve ser trazido para o País até o fim do ano, como prometem as operadoras Vivo e Claro.