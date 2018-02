Foco de buscas por Eliza é área de grupo de extermínio

Bola foi excluído da corporação em maio de 1992, pouco mais de um ano após ingressar, sob a acusação de falta de idoneidade e indisciplina. O sítio no bairro Coqueirais também funcionava como um centro de treinamento do GRE. Em 2008, segundo fontes policiais, Bola foi chamado a depor como investigado em um inquérito instaurado pela Corregedoria-Geral de Polícia Civil, após três integrantes do GRE serem denunciados pelo desaparecimento de dois homens.

O esquema foi revelado pelo então inspetor Júlio Monteiro, com apoio de outros policiais. A suspeita era de que as vítimas eram mortas, esquartejadas e queimadas em pneus no sítio. Restos mortais também serviam de alimento para cães ferozes - no depoimento do jovem J., primo de Bruno, ele relata que o mesmo teria sido feito com o corpo de Eliza após ela ter sido estrangulada por Bola. Na época da investigação, pelo menos oito agentes foram afastados do grupo de elite. A denúncia falava em outros crimes, incluindo fraudes e assaltos.

Nove pessoas, incluindo o adolescente J., de 17 anos, foram presas por homicídio, sequestro/cárcere privado e lesão corporal. A polícia trabalha com a hipótese de que a morte de Eliza tenha sido premeditada. Ex-amante do atleta, Eliza tentava provar na Justiça que Bruno era pai de seu filho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.