Foco de incêndio atinge área próxima ao aeroporto do DF Um foco de incêndio atingiu hoje uma área a cerca de 3,5 quilômetros de distância da cabeceira 11, que é a pista principal do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. De acordo com o Comando da Aeronáutica, o incêndio não atrapalhou o tráfego aéreo.