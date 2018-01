Foco em máquinas digitais pode trazer bons resultados para Nikon As ações da Nikon ganharam 3,9% diante da revelação de planos para elevar o lucro operacional do grupo em 70% nos próximos três anos, a partir das operações de instrumentos de precisão e serviços de imagem digitais, além de severos cortes de gastos. A companhia disse que pretende fechar o ano fiscal de 2009 com lucro operacional de 90 bilhões de ienes e aposta como resultado de cortes de custos e do crescimento das vendas de câmeras digitais. A empresa disse também que vai tentar reduzir sua dívida pela metade e estabelecer uma estrutura operacional que seja menos vulnerável ao desempenhos cíclicos dos fabricantes de semicondutores.