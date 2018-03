Fogo ameaça reserva na Califórnia

Mais de 2,5 mil bombeiros enfrentaram o calor do verão e terrenos íngremes na última segunda-feira na tentativa de impedir que os incêndios florestais na Califórnia cheguem ao Parque Nacional de Yosemite. Segundo as autoridades o fogo começou com faíscas de balas de um atirador praticando tiro ao alvo, na última sexta-feira. Os incêndios já queimaram mais de 108 kilômetros quadrados, destruíram 12 casas e ameaçam outras 2 mil. O calor e ventos fortes fazem o fogo espalhar mais rápido, dificultando ainda mais o trabalho dos bombeiros. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.