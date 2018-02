Fogo atinge galpão de material reciclável no Grande ABC Um total de 15 viaturas dos bombeiros foi acionado para combater um incêndio em um depósito de materiais para reciclagem na Vila América, na cidade de Mauá, no Grande ABC. O fogo teve início no início da madrugada de hoje. Até o início da manhã, parte das equipes ainda estava no galpão, de 900 m², para trabalho de rescaldo, no qual o material queimado é resfriado para se evitar o surgimento de novos focos de incêndio.