Fogo atinge lanchonete no Aeroporto de Guarulhos Um princípio de incêndio atingiu nesta segunda-feira, 16, a lanchonete Carl''s Junior, que fica localizada no Terminal 1 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a assessoria da GRU Airport, concessionária que administra aeroporto, o fogo começou por volta das 12h50, na cozinha da hamburgueria.