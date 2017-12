Fogo atinge parque em MG pela 4ª vez em 2 meses O fogo voltou a destruir hoje o parque estadual do Rola Moça, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa é a quarta vez em menos de dois meses que o parque é devastado por queimadas. De acordo com informações do corpo de bombeiros, o incêndio começou em um terreno particular no entorno do parque e acabou chegando novamente em áreas de mananciais. Por volta das 15h, cerca de 80 bombeiros, três aviões e um helicóptero ainda estavam no local tentando apagar o fogo. O local é de difícil acesso e não permite que a equipe de combate trabalhe durante a noite.