Fogo destrói 20 barracos em favela na zona leste de SP

Um incêndio na madrugada deste domingo, 09, atingiu cerca de 20 barracos em uma favela na Avenida Gabriela Mistral, no bairro Penha, zona leste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 3h da manhã, mas as causas ainda não são conhecidas.

Cerca de 13 viaturas chegaram a trabalhar no combate ao incêndio, que já está controlado. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa passou mal e foi encaminhada ao Pronto Socorro do Tatuapé.

Outro caso. Na última segunda-feira, 3, barracos de uma favela em Guraulhos, na Grande São Paulo, pegaram fogo. Oito viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram para a Avenida Monteiro Lobato, nº 300. O fogo foi extinto e não houve vítimas. As causas do incêndio não foram informadas.