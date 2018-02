Fogo destroi galpão em Bento Ribeiro, no RJ Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de armazenamento de isopor na manhã desta terça-feira, 10, em Bento Ribeiro, no norte do Estado do Rio de Janeiro. Às 07h30 o fogo já havia sido controlado e o Corpo de Bombeiros iniciava a fase de rescaldo.