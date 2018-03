Fogo destrói prédio comercial no centro do Rio Nove equipes dos Bombeiros foram necessárias para controlar um incêndio que atingiu e destruiu um prédio comercial antigo localizado no centro do Rio de Janeiro. O fogo, que teve início na noite de ontem, foi controlado apenas no final da noite, mas a última equipe a deixar o local o fez na madrugada de hoje.