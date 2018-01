Foguete de 'carro mais rápido' vai a testes

Uma versão reduzida do foguete Falcon - que deve impulsionar o veículo Bloodhound rumo ao recorde mundial de velocidade em terra no ano que vem - já está em testes no deserto de Mojave nos Estados Unidos.

O primeiro teste de um modelo tão potente quanto o que será usado no carro deve acontecer nos próximos meses em solo britânico.

A versão reduzida do equipamento já foi acionada dez vezes

Os testes da versão reduzida vêm acontecendo nos Estados Unidos

Com empuxo de 122 kN, o Falcon em tamanho normal deve se tornar o teste de um foguete com maior capacidade em solo britânico nas últimas duas décadas.

Para atingir a meta de velocidade de 1,6 mil km/h, o Bloodhound deve contar com o Falcon, uma turbina de um caça e o motor de um Fórmula Um.

Nos primeiros cem segundos iniciais, o Bloodhound deve percorrer 8 km. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.