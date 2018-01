Folie lança bombons com recheios originais e aromas de flores A Folie (loucura, em francês), inaugurada em outubro por Renata Fernandes e Carolina Carnicelli apresenta uma nova linha de chocolates ainda mais caprichada que a primeira. São 32 bombons feitos com chocolate 100% belga e recheados, divididos em quatro categorias. Frenesi leva guloseimas como paçoca e bolo de rolo; Algazarra, bem doce, tem recheios como maçã do amor e caramelo; Devaneio, mais gourmet, com aromas de flores importados da Espanha, como o de patchuli, com amêndoas caramelizadas, ou o de jasmim com pera caramelizada; e Regalo, com bebidas como vinho, uísque e cerveja. A caixa com 16 bombons custa R$ 80. Originais e excelentes. Site: http://www.unefolie.com/.