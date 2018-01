Fome de ideias O Mundo do Whisky - Na Dose Certa Milton Pires Editora: Novas Ideias Preço: R$ 56 Num passeio pela Escócia, o autor conta que foram os monges escoceses, em 1494, os responsáveis por transformar malte em "água da vida", como o uísque era conhecido então, nos primórdios de sua invenção. O Mundo do Whisky não pretende ser uma enciclopédia sobre o assunto, mas funciona muito bem como manual básico para entender a história e conhecer as regiões produtoras dos melhores blends e single malt do mundo. O livro traz ainda um glossário de termos frequentes, um capítulo dedicado a curiosidades em torno do scotch - você sabia que a maior destilaria de single malt do mundo fica em Hakushu, Japão, e pertence ao conglomerado Suntory? E termina com um questionário com 40 perguntas de múltipla escolha para o leitor testar os conhecimentos. The Gastropub Cookbook Diana Henry Editora: Mitchell Beazley Preço: R$ 116,20 Pense num bar com boa comida. É esse o princípio dos gastropubs, que começaram a ficar populares na Grã-Bretanha, no fim dos anos 80, quando muitos restaurantes fecharam as portas por causa da crise e seus chefs encontraram emprego nas cozinhas de pubs. A mudança criou um novo panorama gastronômico no Reino Unido e hoje pub virou sinônimo também de boa comida. The Gastropub Cookbook reúne uma série de boas receitas e dezenas de endereços do gênero na Grã-Bretanha, como o The Hole in the Wall, que serve um carneiro com menta e molho de alcaparras que fica no fogo por 12 horas. Já o The Fox and Hounds é famoso pela bruschetta de ameixa e baunilha com crème fraîche, e o Y Polyn’s pela torta de pêra e amêndoa.