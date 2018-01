Fome de ideias BANQUETES INTERMINÁVEIS | Vários autores Preço: R$ 48 Editora: DBA Esta compilação de textos publicados na revista americana Gourmet e selecionados pela editora Ruth Reichl reúne a aristocracia dos food writers. Gente como a americana M.F.K. Fisher, que abre o livro com o delicioso Três Estalagens Suíças, Elizabeth David, que traça o perfil de Édouard de Pomiane, e George Plimpton, com o engraçadíssimo Bon Vivant, Quem? Eu? fazem o leitor desejar que o banquete seja, de fato, interminável. A má notícia é que o livro, apesar de suas mais de 400 páginas, acaba. E rápido. Antes, porém, Uma Confissão Bastante Tardia de Joseph Wechsberg sobre um jovem músico contrabandista durante a Lei Seca ajudam a tornar essa verdade inescapável menos penosa. NIGELLA BITES | Nigella Lawson Preço: R$ 79,00 Editora: Ediouro Não estranhe se as receitas deste Nigella Bites parecerem muito familiares. Todas elas já apareceram no programa de TV da cozinheira inglesa exibido pelo canal a cabo GNT. Apesar da falta de ineditismo, elas são bem práticas e interessantes – bem ao estilo Nigella. Um texto agradável apresenta receitas como o linguine de azeite de alho e pancetta, muffins de laranja, bolo fudge de chocolate, bloody mary, arroz doce, cupcakes... O livro reúne comida e bebida para momentos diversos, organizados nos capítulos: Na Hora em Que Quiser, Comida Reconfortante, Em Frente à TV, Garota Festeira, Para os Dias de Chuva, Contra a Maré, Herança de Família, Jantar com Amigos, Fim de Semana sem Estresse e Comida do Templo.