Fome de ideias Chef Profissional Instituto Americano de Culinária (Senac) R$ 185 Este livro referência, inspirado no Larousse Gastronomique, é ideal para quem já cozinha ou se interessa em aprender mais sobre ingredientes e técnicas. São mais de mil páginas que ensinam a identificar frutas e ervas aromáticas, reconhecer os principais cortes de carne e trabalhar peixes e frutos do mar. Além de dezenas de receitas, o livro vem com glossário e uma providencial tabela de equivalência de pesos e medidas. Cozinhar Ficou Fácil Gordon Ramsay (Ediouro) R$ 79,90 Gordon Ramsay parece ter se cansado de exibir sua faceta aterrorizante aos participantes de programas de TV como Hell’s Kitchen e Kitchen’s Nightmare e agora está empenhado em mostrar o lado afável. Muitos pratos deste livro são preparados para seus filhos – e com a ajuda deles –, como os biscoitos e os mini-hambúrgueres da Meg. O livro tem outras tantas receitas interessantes e descomplicadas. E o melhor: um Gordon Ramsay simpático. Guia Ilustrado Zahar Michael Jackson (Jorge Zahar Editora) R$ 49 Grande especialista em cerveja, Michael Jackson, mais conhecido como Beer Hunter, talvez até por ter o mesmo nome que o astro de Thriller, assina a edição deste Guia Ilustrado. Jackson ambienta os iniciantes explicando os estilos de cerveja, conta um pouco da história da bebida e sugere o melhor modo de apreciá-la. O capítulo Grandes Nações Cervejeiras seleciona os grandes produtores mundiais. Confeitaria – 70 Receitas Ilustradas Passo a Passo Marianne Magnier-Moreno (Larousse) R$ 85 É preciso gostar de doces e estar disposto a aprender o básico da pâtisserie para se divertir com este livro. Para quem tem essa disposição, Confeitaria é um excelente investimento. Muito bem explicado, não tem fotos dos pratos, mas ensina algumas das bases do métier em cinco capítulos: cremes & cia., bolos simples, bolos e doces confeitados, doces e biscoitos e tortas.