Fones de ouvido e tocadores de MP3 afetam audição, diz estudo Uma pesquisa americana sobre o uso de dispositivos musicais eletrônicos com fones de ouvido, como tocadores de MP3 ou de CDs, revelou que mais da metade dos estudantes do ensino médio que usam esses aparelhos apresentam algum sintoma de perda de audição. A pesquisa, divulgada nesta terça-feira pela Associação Americana para Fala, Linguagem e Audição (Asha, na sigla em inglês), ouviu 301 adolescentes e 1.000 adultos que utilizam aparelhos musicais com fones de ouvido, como os iPod. Apenas 49% dos adolescentes disseram não ter experimentado nenhum sintoma de perda de audição, contra 63% dos adultos pesquisados. Os estudantes relataram em uma proporção maior do que os adultos ao menos três dos quatro principais sintomas da perda de audição: aumentar o volume da TV ou do rádio (28% dos estudantes contra 26% dos adultos), dizer ?o que?? ou ?ãh?? durante conversas normais (29% contra 21%) e escutar zumbidos ou campainhas (17% contra 12%). Danos potenciais Segundo a Asha, a pesquisa não explica exatamente o que estaria provocando a perda de audição, mas indica que os hábitos de utilização dos aparelhos são potencialmente danosos para a saúde auditiva. Dois quintos dos estudantes e dos adultos pesquisados disseram colocar o volume de seus iPods num nível alto, com os estudantes duas vezes mais propensos do que os adultos a colocar o volume num nível muito alto (13%, contra 6% dos adultos). Os adultos, porém, usariam seus tocadores de MP3 por períodos mais longos do que os adolescentes. Mais da metade dos adultos disseram usar os aparelhos por mais de uma hora por dia, enquanto apenas pouco mais de um terço dos estudantes disseram usá-los ao menos uma hora ao dia. ?Mais alto e por mais tempo não é definitivamente a maneira correta de usar esses produtos?, disse a médica Brenda Lonsbury-Martin, chefe do departamento de Ciência e Pesquisa da Asha. ?Eventualmente, isso se torna uma receita para a perda de audição induzida pelo barulho, o que é permanente.? Sugestões Para o presidente da Asha, Alex Johnson, a pesquisa ?indica que deveríamos olhar mais de perto o impacto potencial de alguns produtos tecnológicos populares sobre a saúde auditiva?. A associação sugere aos usuários desses aparelhos que reduzam o volume, limitem o tempo de uso e utilizem fones de ouvido que bloqueiem sons externos que possam levá-los a aumentar o volume dos aparelhos - o que não é o caso dos fones de produtos como o iPod. Segundo a pesquisa, 77% dos estudantes e 81% dos adultos disseram não ter comprado esse tipo de fones que bloqueiam sons externos. A Asha também sugere que as pessoas procurem assistência médica se tiverem sintomas de perda de audição.