Fora do segundo turno, Luciana Genro vai ao Rio apoiar Marcelo Freixo

PORTO ALEGRE - Após ser derrotada no primeiro turno da eleição à prefeitura da capital gaúcha, a ex-deputada federal Luciana Genro (Psol) vai ao Rio de Janeiro apoiar o colega de partido, Marcelo Freixo, candidato a prefeito da cidade. Ela desembarca nesta sexta-feira, 14, para participar de evento de campanha na Cinelândia.

"A vitória do Freixo no segundo turno é fundamental para a construção de um novo ciclo de esquerda coerente no País, ainda mais em um momento tão conturbado da conjuntura política. Estou empenhada nesta construção", disse Luciana. Freixo concorre com Marcelo Crivella (PRB).

A política gaúcha estará presente em um "Encontro de Mulheres" ao lado de Freixo e de sua candidata a vice, Luciana Boiteux, às 18 horas, no centro do Rio. O evento pretende debater a construção de políticas públicas voltadas para mulheres, uma das pautas que Luciana Genro priorizou em sua campanha.

Apesar de ter aparecido à frente nas pesquisas até agosto, a ex-deputada federal terminou o primeiro turno em Porto Alegre com 13,68% dos votos válidos, na quinta colocação. Luciana creditou o resultado à "desigualdade da disputa". Ela teve 12 segundos em cada programa eleitoral obrigatório na televisão.

O candidato com mais tempo na TV, Sebastião Melo (PMDB), tinha 3 minutos e 50 segundos. O segundo turno em Porto Alegre ocorre entre Melo, atual vice-prefeito do município, e o deputado federal Nelson Marchezan Júnior (PSDB).