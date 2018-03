Foragido faz ex-mulher refém por cerca de 9 h em Goiás O foragido Kaiser Murilo Lucas fez sua ex-mulher, Daiane Batista dos Santos, refém por cerca de nove horas num salão de cabeleireiro do bairro Setor Morado do Sol, em Goiânia. Após negociações com agentes da Polícia Militar (PM), ele se entregou. Segundo a corporação, Lucas estava inconformado com o fim do relacionamento.