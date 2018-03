Foragido liberta ex-mulher e se entrega à polícia em Goiás

O foragido Kaiser Murilo Lucas, de 24 anos, entregou-se na tarde desta terça-feira, 7, e libertou a sua ex-mulher, Daiane Batista dos Santos, de 21 anos. Ela era mantida refém havia cerca de nove horas, num salão de cabeleireiro na Avenida Mangalo, no bairro Setor Morado do Sol, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), Lucas estava inconformado com o fim do relacionamento.

Armado com um revólver calibre 38, ele invadiu o salão, que funcionava na casa de um tio da vítima, no início da manhã. De acordo com a PM, naquele momento, havia aproximadamente cinco pessoas no imóvel, entre elas uma criança de 4 anos e um bebê. Apenas Daiane e um funcionário do salão, identificado como Danilo, não conseguiram fugir.

Em meio às negociações, durante a manhã, Lucas atirou nas pernas de Daiane. A polícia manteve as conversas para que o foragido se rendesse. Por volta das 14 horas, Kaiser aceitou trocar Danilo por um telefone celular. Segundo a PM, ele ligou para a ex-sogra, que acompanhava o caso em frente à residência. Pouco antes das 15 horas, Kaiser decidiu pôr fim ao cárcere.

Ferida, Daiane foi socorrida no Hospital de Urgência de Goiânia. A polícia levou Kaiser para a Delegacia de Investigações Criminais. O rapaz tem duas passagens por furtos e uma por roubo. Condenado a cumprir pena no regime semiaberto, ele era procurado havia pelo menos um mês.