Sete homens e o menor estavam na favela Nova Holanda. Com eles, os militares encontraram R$ 4.144; 24 frascos de cheirinho da loló; 203 papelotes de maconha; 568 pedras de crack e 478 papelotes cocaína. Outro homem foi detido no Morro do Timbau e, com ele, quatro pinos de cocaína. Na Vila do João, outro homem foi preso com pequena quantidade de maconha.