Força Nacional atuará em rodovias federais na Copa O Ministério da Justiça autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública em rodovias federais que ficam nas regiões de cidades sedes da Copa do Mundo de Futebol de 2014. As equipes da Força Nacional vão apoiar o trabalho do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. A decisão está em portaria publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU).