Força Nacional ficará mais 60 dias em Rondônia O governo federal decidiu prorrogar por mais 60 dias a presença da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) em Rondônia, para apoio ao Estado nas ações de defesa civil e segurança pública em áreas atingidas pela enchente do Rio Madeira. A decisão está presente em portaria do Ministério da Justiça publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 4. A Força Nacional também vai atuar em ações de atendimento às pessoas e à infraestrutura dos locais afetados, bem como no auxílio na transferência de famílias afetadas pela enchente do Rio Madeira e no controle e segurança de rodovias.