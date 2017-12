Força Nacional ficará por mais 90 dias no sul da Bahia

A decisão de ampliar a presença da Força Nacional no sul da Bahia está presente em portaria do Ministério da Justiça publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A medida cita que foi considerada manifestação expressa do governo estadual.

Conforme cita a portaria publicada hoje, a Força Nacional vai oferecer "apoio na preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio frente aos conflitos fundiários envolvendo indígenas e produtores rurais assentados, causando ameaça à paz e à ordem nos Municípios de Buerarema, Una e Ilhéus, no sul da Bahia". O prazo do apoio prestado pela FNSP poderá ser prorrogado, se necessário.