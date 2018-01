Força Nacional reforça segurança no Rio e em Alagoas A Força Nacional de Segurança Pública vai reforçar a segurança no Rio de Janeiro e em Alagoas durante a Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira, dia 12. A autorização de envio das tropas aos Estados consta de portarias do Ministério da Justiça publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e atende a pedidos dos governadores dos dois Estados.