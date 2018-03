Força Nacional vai reforçar segurança no Pará Cerca de 30 homens da Força Nacional de Segurança serão enviados a Xinguara, no sul do Pará, para ajudar as polícias civil e militar do Estado na manutenção da segurança na região, onde ocorreu confronto entre sem-terra e seguranças da Agropecuária Santa Bárbara, deixando oito pessoas feridas no último sábado. Segundo nota do governo do Pará, foi solicitado ao governo federal, no último dia 2, que os integrantes da Força Nacional, que já estavam no Estado desde o Fórum Social Mundial, permanecessem por mais 60 dias, até o final de maio, quando se realiza no Pará um evento internacional na área da educação.