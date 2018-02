Forças curdas pedem que EUA aumentem ataques aéreas contra o Estado Islâmico As forças curdas que defendem Kobani pediram à coalizão liderada pelos Estados Unidos que aumentem ataques aéreos contra combatentes do Estado Islâmico, que reforçaram seu controle sobre a cidade síria na fronteira com a Turquia, neste sábado.